Межбанк открылся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0670/8,0960 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2726/0,2736 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,6165/11,9595 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4403/1,4405 долл./евро (14 января – 1,4522/1,4524 долл./евро).

В четверг, 14 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой/продажей доллара по курсу 7,99/8,01 грн./долл.