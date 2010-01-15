СБУ готова помочь России в расследовании Голодомора

Служба безопасности Украины официально заявляет о своей готовности помочь Российской Федерации в расследовании преступных действий коммунистического режима против украинцев на ее территории во время искусственного голода 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель СБУ отметил, что в решении Апелляционного суда г. Киева, которым руководители большевистского режима признаны виновными в геноциде в Украине в 1932-33 гг., не упоминается ни одна из стран, в том числе и Российская Федерация.

Вместе с тем он подчеркнул, что преступления, схожие с теми, которые осуществлялись в то время на территории Украины, осуществлялись и в местах компактного проживания украинцев на территории Российской Федерации. “Мы официально подтверждаем готовность Службы безопасности помочь прокуратуре Российской Федерации в возможном расследовании преступлений и на территории России, где именно в 1932-33 годах точно так же вводился режим "черных досок" (полное изолирование населенных пунктов с конфискацией продовольствия – УНИАН), окружались отрядами места компактного проживания украинцев - Среднее Поволжье, Кубань, Северный Кавказ, все эти материалы мы готовы предоставить российской стороне”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Политику снимаем окончательно, переводим ее в плоскость криминального расследования или преследования на территории Российской Федерации. Готовность есть, мы ее подтверждаем”, - добавил председатель СБУ.