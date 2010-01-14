В Киеве задержали курьеров с 500 тыс. грн. для избирательного штаба

В Киеве задержаны курьеры, которые перевозили 500 тыс. грн. в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, задержание состоялось в рамках проведения Службой безопасности специальной операции по пресечению деятельности незаконных коммерческих структур, которые переводят наличные деньги в теневой оборот для незаконного использования их в избирательном процессе.

По информации В.НАЛИВАЙЧЕНКО, 13 января в 19.30 в рамках проведения данной операции были задержаны члены организованной преступной группы, которые перевозили свыше полумиллиона гривен наличных денег, которые уже были расфасованы в пачки и подготовлены к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что пункт по “отмыванию” этих денег располагался на улице Московской в Киеве.

По словам председателя СБУ, согласно предварительной информации, этой теневой структурой по заказу представителей политических сил через ряд подпольных коммерческих фирм переводилось в наличные около 5 млн. грн. ежедневно.

Как сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, материалы относительно деятельности этой преступной группы задокументированы и переданы в прокуратуру.