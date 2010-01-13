Украинские банки «влетели» на 28 миллиардов

По предварительным данным, убытки украинских банков в 2009 году составили 28 млрд. грн. против прибыли в 7,3 млрд. грн. в 2008 году. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков составили 143,1 млрд. грн., из них: процентные доходы - 121,2 млрд. грн. (или 84,7% от общих доходов), комиссионные доходы - 16,2 млрд. грн. (11,3%).

Расходы банков составили 171,1 млрд. грн., из них: процентные расходы - 66,6 млрд. грн. (или 38,9% от общих расходов), отчисления в резервы - 65,4 млрд. грн. (38,2%), комиссионные расходы - 3 млрд. грн. (1,7%).

По состоянию на 1 января 2010 года, активы банков составляли 890,7 млрд. грн., общие активы - 1001,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 74,6%.

Обязательства украинских банков на начало 2010 года составили 764,5 млрд. грн. Средства физических лиц - 210,1 млрд. грн., или 27,5% от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования - 115,2 млрд. грн., или 15,1%. При этом, срочные средства составляют 155,3 млрд. грн., или 73,9% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 54,8 млрд. грн., или 26,1%.

По состоянию на 1 января 2010 года, собственный капитал украинских банков составил 126,2 млрд. грн., или 14,2% пассивов банков. При этом, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 94,5% от капитала; направленные на увеличение уставного капитала дивиденды - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы и фонды банков - 13,6%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - 0,03%; результаты текущего года - (-22,2%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,3%.

По состоянию на 1 января 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 182 банка, в том числе: 176 банков - акционерные общества (из них: 76 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 99 банков – публичные акционерные общества), 6 банков - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации находятся 14 банков, из них 12 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.