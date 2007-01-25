Над Валентиной Семенюк сгустились тучи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет инициировать кадровые изменения в Фонде государственного имущества Украины в случае его неудовлетворительной работы в первом квартале 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“В случае, если результаты в первом квартале будут такие же плачевные, как и в 2006 году, я убежден, что Президент будет инициировать изменения в Фонде госимущества”, - сказал он.

Как отметил А.ШЛАПАК, “сейчас нет никакого решения Президента относительно председателя Фонда госимущества (ФГИУ возглавляет Валентина СЕМЕНЮК – УНИАН)”.

Он также отметил, что Президент направил в Кабинет Министров письма, в которых просит правительство вместе с Фондом госимущества и Секретариатом Президента оценить результаты работы ФГИУ в 2006 году и выработать общую стратегию приватизации в этом году.

А.ШЛАПАК напомнил, что ФГИУ выполнил годовой план поступлений по приватизации за 2006 год всего на 26%, в результате чего бюджет недополучил 1,5 млрд. грн.

По его словам, в прошлом году ФГИУ не был приватизирован ни один крупный объект, были приостановлены конкурсы по “Лугансктепловозу”, Комсомольскому рудоуправлению (г. Комсомольское, Донецкая область).

А.ШЛАПАК также отметил, что чистая прибыль предприятий, находившихся в управлении ФГИУ в 2006 году, сократилась вдвое.