Газпром уже готовится судиться с Украиной

Юридический департамент "Газпрома" уже приступил к подготовке линии защиты в судах соглашений о поставках газа в Украину, подписанных 19 января 2009 года.

Как пишет Коммерсант-Украина(№ 3), об этом газете рассказал высокопоставленный источник в компании. "Кандидат, который имеет наибольшие шансы, по данным соцопросов, стать президентом, уже завил о намерении пересмотреть эти договоры. Поэтому во вторник было дано поручение подготовить стратегию их защиты", – заявил собеседник.

Газета напоминает, что в субботу, выступая на радио "Эхо Москвы", официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что монополия надеется, что новый президент Украины все же не станет пересматривать газовые соглашения. "Контракты долгосрочные по шведскому праву, и только из-за того, что изменится политическое руководство, претендовать на изменение контрактов вряд ли получится", – сказал он. С.КУПРИЯНОВ также подчеркнул, что средняя ставка транзита российского газа через Украину в размере $2,7 за тысячу кубометров на 100 км в 2010 году является рыночной. По его утверждению, в Польше, где транзит идет по новому газопроводу, для которого еще нужно возмещать затраты на строительство, ставка ниже. При этом название газопровода и размер ставки представитель российской газовой монополии указать отказался.

Ранее о необходимости пересмотра существующих контрактов на поставку газа неоднократно заявлял кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Он заявил, что рост цен на российский газ привел к сокращению производства минеральных удобрений в стране на треть, остановке ряда промышленных предприятий и "деиндустриализации" украинской экономики. "Отношения между Украиной и Россией сейчас находятся в стадии холодной войны. Точно так же можно охарактеризовать и нынешние газовые контракты", – заявил газете заместитель главы комитета Верховной рады по ТЭК Юрий БОЙКО. Он напоминает, что средняя цена газа для Украины в 2010 году составит, по разным оценкам, $280-337 за тысячу кубометров, тогда как цена газа для Беларуси в этом году не превысит $160 за тысячу кубометров.

Между тем высокопоставленный источник в Партии регионов пояснил, что в случае если В.ЯНУКОВИЧ станет президентом, он намерен активно воспользоваться решением Совета национальной безопасности и обороны, принятым в 2008 году, которое предписывало Кабмину вести переговоры в газовой сфере по директивам, утвержденным президентом. "Наша позиция будет заключаться в том, что если Россия не готова поставлять нам газ, то мы можем покупать его в Туркмении, где имеются его излишки и цена вполне приемлема", – сказал собеседник.

Газета напоминает, что цена туркменского газа для России на 2010 год составит $195-200 за тысячу кубометров. Источник газеты в Партии регионов пояснил, что Украина может добиться уступок от России, опираясь, прежде всего на свой статус монопольного транзитера газа. Он утверждает, что в "Газпроме" не заинтересованы в прекращении поставок украинского газа в страны Евросоюза, поскольку убытки в этом случае ложатся на российскую монополию, а не на украинскую сторону. "Ремонтные работы на украинских газопроводах, например, могут привести к сокращению поставок газа в страны Евросоюза. Это будет очень болезненно для «Газпрома», но Украина в этом случае не будет нести финансовой ответственности", – соглашается начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим ШЕИН.

Президент Киевского международного энергетического клуба 2Q-club Александр ТОДИЙЧУК говорит, что сейчас наилучшая ситуация для пересмотра цен на поставляемый в Украину газ. "Цены на природный газ, в том числе и на сжатый, в мире падают. Цена же российского газа в Украине постоянно растет и сейчас выше, чем в странах Евросоюза, которые расположены дальше и где транспортные затраты больше. Кроме того, базовой цены в $450, заложенной в контракте от 19 января вообще нет нигде в мире", – сказал А.ТОДИЙЧУК. Советник премьер-министра, член комитета Верховной Рады по ТЭК Александр ГУДЫМА отмечает, что главным козырем в переговорах между Украиной и Россией было наличие обходных газопроводов. "Однако в последнее время в связи с падением поставок российского газа в Европу необходимость строительства таких трубопроводов отпадает", – сказал А.ГУДЫМА.

Вчера в Россию прибыл премьер Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН, который сегодня проведет переговоры с премьером РФ Владимиром ПУТИНЫМ и президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. По данным влиятельной турецкой газеты Today`s Zaman, в ходе сегодняшних переговоров турецкий премьер намерен предложить России поучаствовать в строительстве Nabucco, отказавшись от строительства газопровода South Stream, который до сих пор считался главным конкурентом украинской газотранспортной системы.