Минздрав утвердил план вакцинации населения

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ подписал приказ, которым утвердил План мероприятий по проведению вакцинации населения против сезонного и пандемического гриппа.

Текст приказа за номером 926 от 7 декабря 2009 г.и План мероприятий обнародованы на сайте Минздрава Украины.

Этим документом предусмотрено, что на протяжении месяца с момента поступления вакцины в соответствующие лечебные заведения должно быть обеспечено проведение в установленном порядке вакцинации с целью профилактики пандемического гриппа работников заведений здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

При наличии необходимого количества вакцины также должна быть обеспечена вакцинация, в первую очередь:

- беременных женщин;

- детей старше 6 месяцев с одним хроническим заболеванием;

- групп риска, включающих больных сахарным диабетом, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, ожирением, иммунодефицитным состоянием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями;

- групп профессионального риска (работники коммунальных служб, правоохранительных органов, образования, военнослужащие, другие).

Также при наличии вакцины предусмотрено вакцинировать студентов 5 и 6 курсов высших медицинских учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации, а также детей и взрослых, которые находятся на иждивении в интернатных заведениях закрытого типа.

После этого в перечне категорий населения для вакцинации находятся здоровые взрослые в возрасте старше 18.

Приказом предусматривается оперативное реагирование и информирование о случаях послевакцинальных реакций и осложнений.