Газету ”Хрещатик” возглавит Дмитрий Джангиров

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Хрещатик» назначен Дмитрий ДЖАНГИРОВ.

Как сообщили УНИАН сотрудники издания, вчера состоялось его представление членам трудового коллектива. Назначение Д.ДЖАНГИРОВА сегодня подтвердили УНИАН в приемной газеты “Хрещатик”, в то же время отметили, что комментариев по этому вопросу давать пока не могут.

Как сообщает «Телекритика», именно вчера, 23 января, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал соответствующее распоряжение о назначении Д.ДЖАНГИРОВА.

Как передает «Кореспондент.net» со ссылкой на и.о. начальника Главного управления по взаимодействию со СМИ и связей с общественностью Татьяну ВАСИЛЬЕВУ, Д.ДЖАНГИРОВ будет руководить «Хрещатиком» до назначения главного редактора, который будет определен на конкурсной основе. «Сейчас уже объявлен конкурс, утверждается конкурсная комиссия, которая будет состоять из представителей всех фракций», - сообщила Т.ВАСИЛЬЕВА. Комиссия должна утвердить требования к кандидатуре главного редактора, которые впоследствии будут опубликованы. «Необходимо было привлечь профессионалов хотя бы на этот переходный период», - отметила она.

Справка УНИАН. 28 сентября 2006 г. Киевский городской совет принял решение об увольнении главных редакторов трех коммунальных газет, в т.ч. газеты Киевского городского совета «Хрещатик» Геннадия КИРИНДЯСОВА.

По поводу замещения вакантных должностей руководителей СМИ Киевсовет принял решение о проведении конкурса.

Д.ДЖАНГИРОВ родился в 1966 году в Киеве. Получил высшее образование на химико-технологическом факультете КПИ (1983-1989). 1989-1992 – инженер Научно-исследовательского института коллоидной химии и химии воды. С 1990 года – член Конституционно-демократической партии Украины. С 1992 года - соучредитель общественно-политического объединения «Новая Украина», работал в секретариате. С 1994 года – политический обозреватель отдела политики УНИАН. В 1994-2000 гг. – политический обозреватель, редактор отдела «Государство и экономика» еженедельника «Бизнес»; главный редактор газеты «Вечерние вести». В 2001-2002 гг. – главный редактор газеты «Слово Родины». Был референтом-консультантом депутата Юрия БОЛДЫРЕВА, который прославился идеей переселения украинцев в Сибирь. С 2003 года - главный редактор газеты «Понедельник». В 2003 году вместе с Дмитрием КОРЧИНСКИМ вел скандальную программу «Однако» на «1+1», направленную против «Нашей Украины» и Виктора ЮЩЕНКО.