Депутаты предлагают отсрочить налог с продажи недвижимости

Народные депутаты предлагают отсрочить налог на операции по продаже недвижимости до 1 января 2008 г.

Как сообщили УНИАН в информационном управлении Верховной Рады, об этом говорится в законопроекте №3023 о внесении изменений в Закон “О налоге с доходов физических лиц” (относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества), внесенном народным депутатом Валерием ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) и зарегистрированном в парламенте 17 января.

Документ находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности.

Целью законопроекта является создание условий для надлежащей доработки законодательной базы, необходимой для проведения процедуры определения оценочной стоимости объектов недвижимого имущества при заключении договоров их купли-продажи. Потому предлагается отсрочить введение в действие ст. 11 Закона “О налоге с доходов физических лиц”.

Справка УНИАН. С 1 января 2007 г. доходы от продажи недвижимости облагаются налогом с доходов физических лиц в соответствии со ст. 11 Закона «О налоге с доходов физических лиц".

Согласно Закону от 22 мая 2003 года №889 «О налоге с доходов физических лиц», объектом налогообложения является любой доход, насчитанный (выплаченный) в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогооблагаемого периода, в состав которого, в частности, входят доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории Украины, а также доход в виде унаследованного и подаренного имущества.

Не облагается налогом доход от продажи не чаще одного раза на протяжении отчетного налогового года жилого дома, квартиры (части квартиры), комнаты, садового дома (включая земельный участок, а также хозяйственно-бытовые строения и здания, расположенные на участке), если общая площадь объектов недвижимости не превышает 100 кв. м.

В случае, если площадь объекта превышает 100 кв. м, налог насчитывается по ставке 1% от стоимости объекта на ту часть дохода, которая получена за площадь сверх установленных законом 100 кв. м. То есть, ставка налога 0% или 1% применяется только во время продажи одного (первого) объекта жилья.

Доход, полученный от продажи на протяжении года более одного объекта жилья или других объектов недвижимости, облагается по ставке 5%. В таком же порядке облагается доход от продажи объекта незавершенного строительства.