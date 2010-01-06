Работник банка инсценировал кражу, чтобы скрыть присвоение денег

В Ивано-Франковской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен начальник отделения акционерного коммерческого банка, который в прошлом году присвоил свыше 370 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, с целью избежания ответственности сотрудник банка инсценировал кражу из сейфа подконтрольного ему отделения.

Следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.