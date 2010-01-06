В Донецкой области за сутки от гриппа умерли 8 человек

В Донецкой области за минувшие сутки с диагнозами «грипп» и «пневмония» умерли еще 8 человек, а в целом с начала эпидемиологического периода (с 30.10.2009 г.) – 108 жителей региона.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, в 48 образцах секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1, в 28 - результат отрицательный, исследование остальных образцов продолжается.

В облСЭС констатировали, что, по данным ежедневного эпидемиологического наблюдения, за минувшие сутки было зарегистрировано 3 тыс. 29 обращений за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С начала мониторинга (с 30.10.09 г) общее количество заболевших в регионе составило 337 тыс. 20 случаев, в том числе детей до 18 лет – 163 тыс. 605 (48,5%) человека. Стационарное лечение получили 19 тыс. 120 больных, из них выписано по выздоровлению – 16 тыс. 703 человека.

Эпидемиологи отметили, что в Донецкой области доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа «А», лабораторно подтвержден пандемический грипп A/H1N1 у 375 больных.