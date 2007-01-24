В Херсонской области человек заболел бешенством

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в МЧС поступила информация о том, что мужчине 1953 года рождения из села Понятовка Белозерского района, который 21 января был госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы, клинически установлен диагноз „бешенство”. Больной находится в тяжелом состоянии.

Специалистами СЭС и ветеринарной медицины в очаге заболевания проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.

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