В Херсонской области человек заболел бешенством
11:02, 24 января 2007Общество
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Больной находится в тяжелом состоянии
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в МЧС поступила информация о том, что мужчине 1953 года рождения из села Понятовка Белозерского района, который 21 января был госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы, клинически установлен диагноз „бешенство”. Больной находится в тяжелом состоянии.
Специалистами СЭС и ветеринарной медицины в очаге заболевания проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.
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