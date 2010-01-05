НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины решил ликвидировать банк «Украинская финансовая группа» (УФГ, г. Киев).

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№55-012/21-55), текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно постановлению правления НБУ от 28 декабря 2009 года №784, с 5 января 2010 года отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации КБ «УФГ»», - говорится в письме Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, с 14 сентября 2009 года НБУ ввел временную администрацию в банке «УФГ». Временным администратором в банке была назначена сотрудник Нацбанка Виктория ФАТЕЕВА.

Справка УНИАН. Коммерческий банк «Украинская финансовая группа» был зарегистрирован в августе 2004 года в форме Общества с ограниченной ответственностью. Является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг организациям и гражданам Украины.