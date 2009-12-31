В Киев прибыли семеро моряков, которых вырвали из плена

Сегодня в международный аэропорт «Борисполь» из Лондона прибыли семеро украинских моряков с судна «Дельвина», которое было освобождено из пиратского плена 17 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по поручению главы государства Виктора ЮЩЕНКО в «Борисполе» моряков встретили председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ и руководитель Главной службы внешней политики Секретариата Президента Николай ТОЧИЦКИЙ.

Поздравляя моряков с прибытием на Родину, Н.МАЛОМУЖ поблагодарил их за проявленное во время пребывания в плену мужество. «Мы знаем, какие у вас были проблемы, как было трудно… Мы гордимся вами», - сказал он. Председатель Службы внешней разведки подчеркнул, что вопрос освобождения наших граждан все время находился на постоянном контроле и под координацией Президента Украины.

По словам Н.МАЛОМУЖА, сразу после захвата судна украинская сторона начала активно контактировать с партнерами, в частности с Грецией, Кенией, Великобританией, относительно отработки механизма освобождения наших граждан.

Руководитель СВР отдельно отметил конструктивную позицию судовладельца, которая также способствовала оперативному и успешному решению проблемы.

Н.МАЛОМУЖ подчеркнул, что украинская сторона все время уделяла внимание вопросу соблюдения прав наших граждан.

Со своей стороны, капитан «Дельвины» Владимир ЗАКАРЯН от имени украинской части экипажа выразил большую благодарность Президенту, всем службам и ведомствам, причастным к успешному освобождению из пиратского плена. «Если бы мы не знали, что о нас беспокоятся, нам было бы намного труднее. Я хочу поблагодарить за все уделенное внимание и усилия, предпринятые для нашего скорейшего возвращения из плена», - сказал капитан «Дельвины».

Моряки отдельно поинтересовались судьбой своих коллег с «Арианы». По словам Н.МАЛОМУЖА, вероятно, уже через 5 дней моряков с «Арианы» будут встречать в Украине. Он отдельно подчеркнул, что вопрос с освобождением «Арианы» мог бы решиться значительно быстрее, если бы судовладелец занял конструктивную позицию уже на первых этапах переговоров.

Руководитель СВР, кроме того, информировал моряков, что В.ЮЩЕНКО поставил перед ООН вопрос о необходимости отработки эффективного механизма защиты судов от пиратских захватов. По его словам, речь идет о целесообразности предоставления судам вооруженной охраны, но с необходимостью в перспективе решить этот вопрос стратегически – на международно-правовом уровне, в темах ответственности за пиратские действия, проведения спецопераций и тому подобное. Безусловно, отметил Н.МАЛОМУЖ, речь идет о неотложной необходимости «объединения усилий международного сообщества» в борьбе с пиратством.

По поручению Президента Н.ТОЧИЦКИЙ поздравил украинских моряков с возвращением на Родину, отметив, что благополучное освобождение из пиратского плена экипажа «Дельвины» стало самым лучшим новогодним подарком не только спасенным украинцам и их семьям, но и всему украинскому народу. Он также вручил морякам поздравления Президента и подарки к праздникам.

Освобожденные моряки планируют встретить Новый год уже со своими семьями, говорится в сообщении.

Балкер «Дельвина» выполнял рейс по маршруту Ильичевск (Украина) – Момбаса (Кения) с грузом 40000 тонн пшеницы. 5 ноября был захвачен с целью требования выкупа сомалийскими пиратами в Индийском океане на расстоянии 250 морских миль к северо-западу от побережья острова Мадагаскар. Экипаж судна состоял из 21 человека (7 – граждане Украины, остальные - Филиппин).

Судно было освобождено 17 декабря после уплаты согласованной суммы выкупа.

После этого оно прибыло в кенийский порт Момбаса, где 28 декабря была произведена замена экипажа. Освобожденные моряки были доставлены в Лондон.