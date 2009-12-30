Милиция опровергает сообщения о беспорядках пассажиров в «Борисполе»

Милиция опровергает сообщение о «массовых беспорядках» пассажиров в международном аэропорту «Борисполь», которые якобы возникли из-за задержки в движении самолетов.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины со ссылкой на начальника Главного управления МВД Украины в Киевской области Виталий ЯЛОВЕНКО.

По его словам, сегодня работа линейного отдела внутренних дел, который обслуживает международный аэропорт «Борисполь», проходила в штатном режиме.

«Действительно, в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с сильным снегопадом, происходило задержание рейсов, - сообщил В.ЯЛОВЕНКО. – После того как осадки прекратились, рейсы самолетов были возобновлены. Однако вчера вечером из-за мощного бокового ветра и обледенелой взлетно-посадочной полосы возникла чрезвычайная ситуация во время посадки самолета, который следовал из Израиля. После того как лайнер приземлился и двигался по обледеневшей полосе, он сошел с твердого покрытия, и остановился за пределами зоны приземления. В результате этого инцидента потерпевших не было, а самолет не получил технических повреждений. Однако администрацией была остановлена эксплуатация взлетно-посадочной полосы и приняты дополнительные меры по ликвидации обледенения», - сообщил В.ЯЛОВЕНКО.

По его словам, расчистка покрытия продолжалась до середины дня 30 декабря. За это время в зоне вылета собралось до 600 человек. Некоторые пассажиры, конечно, возмущались такой задержкой в расписании авиаперевозок, однако никто из них не нарушал общественного порядка.

«Могу подтвердить, что были телефонные жалобы в разные инстанции и редакции средств массовой информации, чтобы побудить администрацию к возобновлению рейсов, - сообщил В.ЯЛОВЕНКО. – Однако в информации, обнародованной некоторыми российскими СМИ, мягко говоря, сгущены краски. Ведь в действительности не было нарушений общественного порядка со стороны пассажиров и необходимости милиции их прекращать».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины, в связи со сложными метеорологическими условиями, которые привели к временной остановке в работе международного аэропорта «Борисполь», был смещен график прилета и вылета воздушных судов. В частности, возникли значительные задержки с вылетами самолетов.

В настоящее время работа аэропорта «Борисполь» постепенно стабилизируется.

Сегодня с момента открытия воздушного движения в аэропорту – с 11.40 до 18.00 службами аэропорта обеспечено 45 вылетов самолетов и осуществлено 35 посадок.

По состоянию на 18.00 в накопителях аэропорта находилось незначительное количество пассажиров, опоздание рейсов которых не превышает пяти часов. В то же время из-за изменения в графике аэродвижения в терминалах ожидания на регистрацию находится значительное количество пассажиров.

Задержка чартерных рейсов также обусловлена сдвигом графика.

Ожидается, что до 7 часов 31 декабря аэропорт «Борисполь» будет функционировать в штатном режиме: все вылеты и посадки будут осуществляться в соответствии с расписанием.