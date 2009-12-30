Против «колядовальщика» Зварича насобирали обвинений на миллион

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Виталий ЩЁТКИН.

По его словам, сейчас И.ЗВАРИЧ знакомится с материалами досудебного следствия.

«С сегодняшнего дня объявлено о завершении дела. На сегодняшний день доказано 8 эпизодов получения И.ЗВАРИЧЕМ взяток на общую сумму 1 млн. грн., по которым ему предъявлено обвинение», - сказал В.ЩЁТКИН, отметив при этом, что расследование других эпизодов по делу продолжается.

Заместитель генпрокурора сообщил, что в ближайшее время, то есть после того как И.ЗВАРИЧ ознакомится с материалами дела, оно будет передано в суд.

«Говорить, что дело в отношении него будет развалено, нет никаких оснований», - заверил В.ЩЁТКИН.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении в то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В начале декабря Верховный суд продлил И.ЗВАРИЧУ срок содержания под стражей до марта 2010 года.