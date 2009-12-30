Оптимальный день выборов в местные советы - 30 мая

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает оптимальной дату выборов в местные советы 30 мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос: «Согласен ли Блок Куницына с назначением выборов местные советы на 30 мая».

«Я считаю, что это оптимальная дата для выборов местные советы, и я поддерживаю, чтобы выборы в Верховный Совет Крыма тоже состоялись в этот день. Вот было решение Конституционного Суда, руководство Крыма пытается его оспорить, но я считаю, не стоит цепляться», - отметил С.КУНИЦЫН.

По его мнению, «коль вся страна будет переизбирать депутатов местных советов, в том числе в Крыму и Севастополе, городские, сельские и поселковые советы, председателей советов, сама логика подсказывает: почему Крым вдруг должен… У Севастополя и Киева тоже особый статус, но они все будут избираться 30 мая».

«Даже в целях экономии бюджетных средств надо провести выборы во все местные советы, в том числе и в парламент Крыма, в один день - 30 мая 2010 года», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года парламент Крыма принял постановление о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет.

В марте 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает внесение изменений в крымскую Конституцию в части продления срока полномочий депутатов ВР автономии, при этом оговаривается: изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики, то есть действие документа не распространяется на нынешний созыв.

В июне крымские депутаты обратились в КС с просьбой признать неконституционным решение ВР о назначении выборов в парламент автономии на 2010 год.

22 декабря Конституционный Суд признал неконституционным определение года проведения выборов в ВР АРК в законе об утверждении изменений в статью 22 Конституции автономии. По мнению КС, Верховная Рада Украины вмешалась в компетенцию крымского парламента.

23 декабря председатель парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что ВР Крыма не собирается продлевать себе полномочия до 2011 года.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей на 30 мая 2010 года.