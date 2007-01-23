Первые лица Крыма откроют французскую булочную

13:02, 23 января 2007
Общество
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25 января  в Симферополе, председатель Совета министров Крыма Виктор Плакида официально откроет уникальную французскую булочную - общий проект ОАО «Кримхлеб» и французской компании «Pavailler». 

В церемонии открытия также примут участие  Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий Гриценко, мер Симферополя Геннадий Бабенко, а также банкиры и представители французской стороны.

Строительство уникальной французской булочной продолжалось около восьми месяцев и обошлось инвесторам в сумму больше 300 тысяч евро. Французская булочная может стать еще одной визиткой Крыма, поскольку впервые  в Украине установлено французское хлебопекарское оборудование, на котором,  французские пекари по классической европейской технологии, будут выпекать французские хлеба, венскую выпечку, круассаны, багеты, пирожные и сладости на виду у покупателей. 

Церемония открытия запланирована на 14.00 25 января, по адресу: Симферополь,  переулок Пионерский, 5/4  (район Центрального рынка). Аккредитация для представителей СМИ по тел. 8 (050) 445-56-40 (Сергей).

 

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