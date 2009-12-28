У Ющенко привели два успешных примера борьбы с коррупцией

Народный депутат, представитель Виктора Ющенко в ЦИК Андрей Парубий в эфире программы «Золотая Булава» на Первом канале заявил, что Ющенко единствененный, кто постоянно пропагандирует идею борьбы с коррупцией.

Как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Ющенко, он напомнил, что в 2005 году по инициативе Ющенко на СНБОУ была принята стратегия борьбы с коррупцией. В том же году в парламент был внесен закон, предусматривающий создание антикоррупционного бюро. Закон несколько раз ставился на голосование и ни разу в парламенте он не набрал больше, чем 100 голосов. «Мы живем в парламентской республике. Следовательно, эту идею Ющенко постоянно пропагандирует и постоянно пытается провести ее», - добавил Парубий.

Говоря о преодоления коррупции во власти, Парубий отметил, что после конституционной реформы 2004 года правоохранительные органы и правительство разделены по партийным квотам, потому они прикрываются на высшем уровне.

«Только иногда мы видим такие примеры как с Лозинским. Однако такие люди после преступления исчезают преимущественно в России. Под политическим прикрытием они имеют возможность исчезнуть и спрятаться от стражей порядка, - заметил народный избранник. – Таким образом, нам необходима конституционная реформа, которая упорядочит систему власти и сделает правоохранительные органы независимыми».

Представитель Виктора Ющенко в ЦИК отметил, что у нас есть позитивные примеры борьбы с коррупцией.

«Первый – это независимое внешнее тестирование. Благодаря этой инициативе Президента Ющенко мы смогли избавиться от коррупции в сфере образования. Этот пример должен стать указателем, как нужно бороться с коррупцией», - отметил политик. - Второй пример – создание единого окна для предпринимателей, которое в другой сфере помогло побороть коррупцию».