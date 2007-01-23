Шестеро киевлян пропали на Говерле

В Главное управление МЧС в Закарпатской области поступило сообщение о том, что в Рахивском районе во время спуска с г. Говерла сошла с маршрута и заблудилась не зарегистрированая туристическая группа в составе 6 человек (жители г. Киева).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасателями Говерлянского горного поисково-спасательного пункта с туристами установлена мобильная связь и определенно место приблизительного пребывания группы, которая обустроилась в охотничьем домике в горах.

По состоянию на 7 часов 23 января спасателями Рахивского и Говерлянского горных поисково-спасательных пунктов продолжаются работы по поиску туристической группы.

Координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС в Закарпатской области.