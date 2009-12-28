Студент «заминировал» крымскую милицию

В Симферополе за ложное сообщение о заминировании здания милиции Крыма задержан студент одного из местных вузов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, сегодня в 11.02 по телефону «102» поступила информация от неизвестного о взрывном устройстве в здании милиции автономии.

Оперативный дежурный симферопольского горуправления передал сообщение в крымское управление МВД. Работники взрывотехнической и кинологической службы не обнаружили взрывчатку при осмотре помещений здания.

Звонившим оказался 20-летний житель Симферополя, студент третьего курса одного из крупных крымских ВУЗов.

Крымчанин уже дал показания. «Он пояснил: звонок о заложенном взрывном устройстве был вызван желанием пошутить», - сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении юноши к уголовной ответственности.