Льготной цены на ядерное топливо для Украины больше нет

Российское ядерное топливо для АЭС Украины подорожает в 2007 г. на 30% по сравнению с 2006г., сообщил РБК источник в украинском правительстве. В денежном эквиваленте поставки превысят 400 млн долл.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко сегодня в целом положительно оценил итог переговоров украинской компании "Энергоатом" с российской корпорацией "ТВЭЛ". "Надо понимать, что у нас той льготной цены, которая была в обмен на вывоз ядерного оружия, уже нет. А тенденции по ценовым параметрам на урановое сырье соответствуют тенденциям на газ и на нефть - они постоянно растут", - сказал министр. "То, что произошло увеличение, на наш взгляд - это абсолютно нормальный процесс. Самое главное - это не повлекло резкого увеличения стоимости электроэнергии, вырабатываемой из ядерного топлива. Критерий один - конечная стоимость электроэнергии", - подчеркнул он.

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