В Херсоне продлили карантин

Во всех учебно-воспитательных заведениях Херсона до 30 декабря продлен карантин в связи с гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, специальное решение городской противоэпидемической комиссией принято 25 декабря.

Распоряжение комиссии касается всех учебно-воспитательных учреждений Херсона вне зависимости от формы собственности и уровня аккредитации.

Ранее планировалось, что занятия в школах Херсона после карантина, действовавшего с 21 декабря, возобновятся 28 декабря. Теперь карантин продлен до 30 декабря. Долее будут зимние каникулы, после которых школьники выйдут на учебу 11 января.

Детские сады будут работать в дежурном режиме.