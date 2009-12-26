В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с возможным ухудшением погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии ожидаются сильные дожди и усиление скорости юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Проезд по дорогам Крыма, в частности, в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.