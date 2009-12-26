В Крыму объявили штормовое предупреждение
13:11, 26 декабря 2009Общество
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Ветер - до 15-20 м/с
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с возможным ухудшением погодных условий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии ожидаются сильные дожди и усиление скорости юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Проезд по дорогам Крыма, в частности, в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.
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