Газпром тревожится за оплату Украиной газа

Украина с середины декабря существенно сократила отбор российского газа, что свидетельствует о трудностях с оплатой поставок, ситуация с платежом за последний месяц 2009 года очень тревожная, заявил в эфире телеканала "Вести" глава "Газпрома" Алексей Миллер .

"Главный вопрос на сегодняшний день - это не вопросы договора, а вопрос оплаты за осуществленные поставки, - подчеркнул он. - Украина каждый раз говорила о том, что испытывает определенные сложности с оплатой за газ, но аккуратно платила".

Он отметил, что с начала декабря Украина увеличивала отбор газа. "В декабре холодно, объем потребления на Украине стал расти, как и в России. Объем потребления рос еще и потому, что Украина планировала увеличить отбор, потому что в январе цены станут рыночными, в этом году действует понижающий коэффициент 0,8, по-видимому, они хотели закачать дополнительные объемы, чтобы меньше отбирать в январе. Но сегодня Украина берет значительно меньше объемов, установленных контрактом, а в диалоге, который у нас идет в ежедневном режиме, мы и слышим, и видим, что Украина испытывает очень серьезные проблемы в оплате за поставку российского газа", - сказал глава "Газпрома".

Реагируя на это заявление Президент Украины Виктор Ющенко, заверил, что Украина рассчитается с Россией за потребленный в декабре газ. Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

"Украина рассчитается... Премьер-министр не рассчитается", - заявил Ющенко и снова раскритиковал достигнутые в январе 2009 года договоренности премьеров России и Украины, низкую цену на транзит газа и высокую цену газа для Украины.