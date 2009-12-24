«Надра» остановил все выплаты, кроме зарплат

Банк «Надра» приостановил выплаты по депозитным и текущим счетам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Принимая во внимание информацию о решении Кабинета министров Украины относительно перевода депозитов вкладчиков банка «Надра» в «Родовид Банк» и последующей выплаты депозитов через этот банк, с 24 декабря банк «Надра» приостанавливает выплаты средств с депозитных, карточных и текущих счетов клиентов – физических лиц по любым программам, кроме зарплатных проектов, – до принятия Национальным банком Украины и Кабинетом министров Украины окончательного решения по переводу депозитов вкладчиков в другое финучреждение”, - говорится в сообщении.

Приостановка выплат клиентам банка «Надра» также обусловлена технической необходимостью подготовки реестров вкладчиков для передачи в другой банк.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн. По итогам 9 месяцев 2009 года банк «Надра» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2009 года крупнейшими акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.