Эпидемия гриппа унесла жизни уже 545 украинцев

В Украине эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 20 декабря унесла жизни уже 545 лиц.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в том числе за последние сутки умерли 6 человек.

В целом в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели 3 млн. 044 тыс. 929 лиц, за последние сутки 18 тыс. 922 лица.

Госпитализированы с начала эпидемии 173 тыс. 443 украинцев, за последние сутки – 2 тыс. 367 лиц.

Эпидемический порог превышен в Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях и в Севастополе.