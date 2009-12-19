В Луганске возник хлебный ажиотаж

В Луганске из-за ограниченного подъезда к предприятиям торговли и основных производителей продуктов питания нарушены графики доставки товаров первой необходимости, в частности, хлеба и хлебобулочных изделий и, как следствие, возник ажиотажный спрос среди населения. Об этом сообщили УНИАН в управлении развития потребительского рынка и сферы услуг Луганского городского совета.

На сегодня основные предприятия-производители хлеба и хлебобулочных изделий ОАО "Каравай" (хлебокомбинаты №1, №2, №3, №4) фирма "Агротон", предприятия ЗАО "Луганскмлин", пекарные фирмы "ЛИА" (супермаркеты "Абсолют"), пекарни супермаркетов "Аист" работают в усиленном режиме. В частности предприятие "Каравай" на сегодняшний день увеличило выпечку хлеба за сутки на 5 тонн больше, чем обычно.

С руководством этих предприятий городской властью проведена работа о необходимости увеличения объемов производства хлеба в период чрезвычайной ситуации, организации своевременной доставки продукции на предприятия торговли, мобилизации всех имеющихся средств и ресурсов.

Учитывая нынешнюю ситуацию, руководство города обратилось к предприятиям торговли, супермаркетов, торговых центров, рынков о необходимости очистки от снега подъездных путей, прилегающих к территории своих предприятий, для обеспечения завоза товаров первой необходимости и беспрепятственного подхода жителей города к предприятиям торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, 17-18 декабря в луганских магазинах хлеба почти не было. Сегодня при завозе хлеба в обычных объемах, за счет ажиотажного спроса населения, хлеб раскупается очень быстро, прилавки магазинов остаются пустые. Ситуация обостряется еще и тем, что в отдаленные районы города, особенно это касается частного сектора Каменобродского района, усложнен проезд снегоуборочной техники.

Для стабилизации ситуации на потребительском рынке Луганская городская власть обратилась к жителям города с просьбой покупать то количество хлеба, которое необходимо их семьям для суточного потребления.