В Донецкой области уже 15 часов тушат пожар на шахте

В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №3» (Госпредприятие «Донецкая угольная энергетическая компания») горноспасатели уже 15 часов тушат пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, 18 декабря 2009 года на шахте «Южнодонбасская №3» в 21.35 возник пожар в угольном бункере башенного копра скипового ствола. Были оборваны угольные скипы. В момент пожара в шахте находилось 162 человека, которые были своевременно выведены на поверхность. Пострадавших нет.

На шахте работает комиссия. Все объекты жизнедеятельности предприятия – функционируют. По добыче угля шахта не работает.

По информации Центрального штаба государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, по состоянию на 12.30 19 декабря тушение пожара на шахте продолжается.