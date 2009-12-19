В Киеве ограбили АЗС

Вчера вечером в Деснянском районе Киева на улице Братиславской, 39-А, двое неизвестных совершили разбойное вооруженное нападение на АЗС "Лукойл-Україна", завладев почти 11 тыс. грн. из кассы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, нападение на заправку произошло сразу после девяти часов вечера. Двое неизвестных мужчин в возрасте 25-35 лет в масках из капроновых чулок ворвались в помещение АЗС. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, и избив кассира, они забрали деньги и скрылись.

С места происшествия изъяты часть вещественных доказательств, видеозапись камеры внешнего наблюдения. Личности нападавших устанавливаются, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.