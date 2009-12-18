Онищук отвергает компромат, предъявленный ему коммунистами

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК опровергает информацию о якобы присвоении им недвижимости в Крыму.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Министерства юстиции Украины заявлении Н.ОНИЩУКА.

“Возмущен заведомо лживым заявлением народного депутата Украины Виктории ДЕМЬЯНЧУК, которое содержится в обнародованном 18 декабря на Верховной Раде ее запросе к первому заместителю министра внутренних дел и генеральному прокурору”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Он обещает судиться с народным депутатом.

Министр отбросил “эти безосновательные, огульные обвинения” и заявил, что сам факт их публичного обнародования не останется без соответствующего реагирования – “автор будет привлечен к судебной ответственности и будет вынужден признать клеветнический характер заявления перед обществом”.

Н.ОНИЩУК заявляет, что “готов в открытом судебном процессе опровергнуть обнародованные В.ДЕМЬЯНЧУК „фантазии”.

Также он обещает информировать общество о результатах судебного разбирательства этого дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины направила запрос народного депутата В.ДЕМЬЯНЧУК (фракция КПУ) к первому заместителю министра внутренних дел и генеральному прокурору о привлечении к уголовной ответственности министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

В.ДЕМЬЯНЧУК считает, что Н.ОНИЩУК должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с “совершением им преступных деяний, направленных на присвоение недвижимого имущества в Форосе Автономной Республики Крым”.