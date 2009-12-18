Ахметова и Крутого не пустят в детские дома из-за карантина

Президент ФК «Шахтер», бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и известный российский композитор Игорь КРУТОЙ сожалеют, что не смогут завтра, в День Святого Николая, по традиции, которая длится уже 9 лет подряд, посетить детские дома, но обещают сделать это в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

В фонде напомнили, что ежегодно 19 декабря Р.АХМЕТОВ и И.КРУТОЙ обязательно едут в гости к детям. К сожалению, в этом году, за день до праздника, планы нарушила обострившаяся эпидемическая обстановка в Донецке и области.

Так, 17 декабря и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА приняла постановление «О введении профилактических мер для прекращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом». На основании этого документа посещения школ-интернатов запрещены, чтобы не подвергать риску здоровье детей.

Поэтому завтра Р.АХМЕТОВ и И.КРУТОЙ вынуждены не ехать к детям, объяснили в пресс-службе фонда, но подчеркнули, что они обязательно выполнят свои обещания и приедут в гости к семье ХОМИНЕЦ, воспитывающей 6 приемных детей, а также к 69-ти воспитанникам детского дома «Пролиски».

Комментируя создавшуюся ситуацию, Р.АХМЕТОВ высказал сожаление, что не сможет завтра посетить детские дома.

По информации пресс-службы, благотворительная помощь ко Дню Святого Николая от фонда «Развитие Украины» уже доставлена приемным детям и воспитанникам детских домов.