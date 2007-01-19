Пресс-секретарь Ющенко сыграет в спектакле по пьесе Леся Подервянского

13:55, 19 января 2007
Общество
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Репетиции уже начались

В новом проекте Леся Подервянского «Сценическая дилогия» примут участие почти все известные отечественные телезвезды.

Среди громких имен здесь пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова и Иванна Коберник, Юрий Макаров и Роман Скрипин, Анатолий Борсюк и Николай Вересень. Репетиции уже начались.

Интервью с мастером крепкого словца о морали и творческих планах публикует завтрашнее «Зеркало недели».

Обком со ссылкой на ICTV

 

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