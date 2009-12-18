На горнолыжных "канатках" нашли 55 нарушений по части безопасности

В Закарпатье обнаружили 55 нарушений при проверке соблюдения законодательства при эксплуатации горнолыжных подъемников канатных дорог.

Об этом УНИАН сообщил главный государственный инспектор Территориального управления Госгорпромнадзора по Закарпатской области Василий ВАСИЛИНЧУК.

По его словам, специалисты Территориального управления Госгорпромнадзора по Закарпатской области провели плановые проверки содержания пассажирских подвесных канатных дорог и буксирных подъемников. По их результатам выявлено 55 нарушений.

Наиболее распространенным из обнаруженных нарушений является отсутствие у отдельных субъектов ведения хозяйства разрешений на работы и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, служб по охране труда, приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подъемников.

Обнаружено также, по информации В.ВАСИЛИНЧУКА, что несколько объектов не имеют средств электрозащиты, на еще нескольких не выполнены очередные эксплуатационные испытания защитных средств и не проведены очередные измерения сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей, проводов и сопротивления защитного контура заземления. «Любое из этих нарушений может обернуться серьезной угрозой для здоровья и жизни любителей зимних развлечений», - уточнил инспектор.

Он также добавил, что вопрос «О состоянии безопасности на горнолыжных трассах» рассмотрен на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской облгосадминистрации. Поэтому, создана областная рабочая комиссия по проверке горнолыжных подъемников и поставлена задача создать соответствующие комиссии на уровне райгосадминистраций.

Справка УНИАН. На территории Закарпатья по состоянию на сегодняшний день размещены 69 подъемников, из них 4 - кресельного, 48 бугельного и 14 якорного типа. 7 подъемников сейчас не работают.