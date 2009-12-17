СБУ отменила операцию по задержанию Ил-76 с оружием

Служба безопасности Украины отменила операцию по задержанию самолета Ил-76 с оружием на своей территории в Киеве по договоренности с иностранными партнерами-спецслужбами. Об этом сегодня в Днепропетровске сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, до 22 часа субботы 12 декабря СБУ находилась в состоянии повышенной готовности, о чем был проинформирован Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

„До субботы мы находились в состоянии повышенной готовности, СБУ очень обеспокоила информация, что самолет Ил-76 заказывался и залетал на дозаправку в Таиланд, обходил другие страны, а именно Украина почему-то была выбрана для него как транзитная страна”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ сразу после получения этой информации начала работать с иностранными партнерами-спецслужбами.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что операция по задержанию самолета Ил-76 с оружием на борту прошла успешно в Таиланде после принятия соответствующего решения.

Председатель СБУ заметил, что ему известна страна назначения самолета с оружием, однако его назовет следствие, которое продолжается в Бангкоке.

Как сообщалось, 12 декабря в Таиланде был задержан самолет Ил-76, перевозивший около 40 тонн оружия. По информации газеты Nation, пятеро членов экипажа - граждане Казахстана и Беларуси. По данным полиции, есть основания полагать, что оружие на борт Ил-76 было загружено в Пхеньяне, а самолет принадлежит Грузии. Газета Nation отмечает, что, вероятно, он следовал на Шри-Ланку. В самолете были обнаружены гранатометы, ракеты класса "земля-воздух" и другие боеприпасы.