В первые 3 месяца 2010-го Газпром не даст ни копейки за транзит?

«Газпром» прогнозирует цену импортируемого газа в Украину в первом квартале 2010 года на уровне 300-310 долл. США за тысячу кубических метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор компании «Газпромсбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в ходе Украино-российского экономического форума в Киеве.

При этом, по прогнозам российского монополиста, ставка транзита газа по территории Украины с 2010 года увеличится с 1,7 до 2,8-3 долл. за тысячу метров кубических на 100 км расстояния.

По расчетам россиян, аванса в объеме 2 тыс. млн. долл., который «Газпром» заплатил за транзит в 2009 году, хватит еще и на оплату этих услуг в первом квартале 2010 года.

По словам А.ПОДМЫШАЛЬСКОГО, прогнозируется, что по итогам 2009 года Украина импортирует чуть больше 26 млрд. кубометров газа, а на 2010 год законтрактирован объем 33,75 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, компания «Газпром сбыт Украина» уменьшила прогноз поставок газа в 2009 году на внутренний рынок Украины с 2,2 млрд. куб. м до 1,85 млрд. куб. м. По словам А.ПОДМЫШАЛЬСКОГО, этот объем составит 10% от общего потребления газа украинскими промпредприятиями.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.