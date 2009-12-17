Завтра в Украине - снегопады, метели, дождь и гололед

Завтра в Украине сохранятся сложные погодные условия. Снег, ночью в восточной части, днем в южных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами гололед; днем в северных и западных областях временами небольшой снег.

Температура ночью 13-18°, днем 9-14° мороза, в южных областях и в Закарпатье ночью 5-10°, днем 2-7° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Крыму дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м/с, в восточной части, днем и в южных областях порывы 17-22 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Киевской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Снег (днем местами небольшой). На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 13-18°, днем 9-14° мороза. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 11-13° мороза.