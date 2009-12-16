Луценко предупреждает членов избиркомов об ответственности

Министерство внутренних дел подготовило для членов избирательных комиссий обращение о недопущении ими фальсификаций на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Тернополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Мы рассылаем это обращение действующим членам избирательных комиссий, чтобы они четко знали свою ответственность, а также задумались, стоит ли брать грех на душу за деньги, которые платят организаторы фальсификаций», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в обращении перечислены статьи Уголовного кодекса о фальсификации выборов и указано, какая ответственность ожидает за совершение такого нарушения. Также описаны случаи возбуждения уголовных дел после выборов 2004 и 2006 годов в отношении работников участковых избирательных комиссий.

В этом году, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, поступил «серьезный сигнал» после внеочередных выборов в Тернопольский областной совет. «Когда была поднята документация в избирательных участках, милиция выявила несколько сотен сфальсифицированных подписей граждан, которые не принимали участие в выборах. Возбуждено три уголовных дела, они переданы в прокуратуру. Правда, по одному из них, как мне известно, секретарь комиссии была привлечена к административной ответственности», – сообщил министр.

Вместе с тем, он предостерег членов УИК от любых злоупотреблений. «Потому что те, кто подкупают, потом спрячутся в тень. Как показывает опыт, они потом так и не сданы правосудию, а наказание несут те стрелочники, которые взяли всю вину на себя. И родственникам членов избирательных комиссий советовал бы напомнить, что они их хотят видеть здоровыми дома, а не носить им потом передачи», – подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.