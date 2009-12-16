В Киеве задержали «вора в законе» «Рамаза Кутаиского»

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП ГУМВД в г. Киеве задержали влиятельного «вора в законе», известного в уголовных кругах как «Рамаз Кутаиский», уроженца города Багдади Республики Грузия.

Также с “Рамазом” был задержан его помощник, который обеспечивал «тайный способ» жизни «вора в законе», в частности, договаривался о встречах, подбирал места проживания, контролировал деятельность подчиненных преступных групп, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

На территории Украины «Рамаз Кутаиский» пытался активно влиять на криминогенную обстановку. Он вместе с другими уголовными авторитетами принимал участие в “воровских сходках”, создал преступные группы, специализировавшихся на кражах имущества и автомобилей.

В 2008 году «Рамаз Кутаиский» вел активный «воровской» образ жизни на территории России - был «смотрящим» по Ростовской области. В марте этого года его задержали сотрудники УБОП РФ и депортировали в Грузию через Украину, но туда он не долетел: убежал из самолета в Украине и находился в Киеве.

“Рамаз” вместе со своим соратником задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража), ст. 309 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ст. 358 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.