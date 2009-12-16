Вместо газовой проблемы в Киеве появилась «мазутная»

АК «Киевэнерго» подает теплоноситель потребителям Киева в пределах нормы и в соответствии с внешней температурой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что температура теплоносителя на выходе с ТЭЦ и станций теплоснабжения энергокомпании сегодня составляет 92 градуса, что отвечает температурному графику.

В компании также отметили, что «Киевэнерго» предупреждена о циклоне, который пришел в Украину, и готова к снегопадам и усилению морозов.

«С приходом морозов нам пришлось запросить у газоснабжающих компаний увеличение объемов подачи газа на теплоисточники «Киевэнерго». Поскольку пришли к пониманию и не имеем проблем с получением топлива, то температура теплоносителя повышена. Уровень подачи газа сегодня является достаточным для того, чтобы теплоисточники компании предоставляли тепловую энергию потребителям в пределах нормы», - прокомментировал технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

«Остается проблема с покупкой мазута для создания резервного запаса топлива на ТЭЦ «Киевэнерго». Как известно, стоимость этого топлива является сверхвысокой на рынке, что является экономически нецелесообразным для убыточной теплоэнергетики. Но надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», - добавил А.ЗАЙЦЕВ.