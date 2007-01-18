Россия в 2007 году увеличит транзит нефти и газа через Украину

Украинской стороне удалось достигнуть понимания с Российской Федерацией относительно увеличения в 2007 году объемов транзита газа по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Симферополе министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

"Касательно увеличения транзита газа мы достигли понимания с нашими российскими партнерами, и транзит газа будет увеличен, - сказал Ю.БОЙКО. - Сейчас отрабатываются последние детали на уровне хозяйствующих субъектов". При этом глава Минтопэнерго выразил надежду, что в ближайшее время "техническое соглашение будет подписано".

Кроме того, министр сообщил, что РФ намерена увеличить объемы транзитов нефти. "Мы подписали договора на уровне хозяйствующих субъектов в части увеличения транзита нефти примерно на 10% от уровня 2006 года", - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Ю.БОЙКО был с визитом в Москве, где проводил переговоры об увеличении объемов транзита газа и нефти с руководством "Газпрома" и "Транснефти".