Школы Полтавы закрылись на карантин

Все 40 школ Полтавы с 15 до 25 декабря включительно закрыты на карантин.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу горсовета, решение о закрытии школ из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ, основываясь на выводах комиссии, подписал соответствующее распоряжение. Детские сады и высшие учебные учреждения Полтавы работают в обычном режиме.

По данным СЭС, в классах школ Полтавы отсутствует от 40% до 75% детей.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области карантин введен в 11 школах до 20 декабря.

10 школ закрыты на карантин в Диканьском, Кобеляцком, Оржицком, Кременчугском, Чернухинском и Миргородском районах.

В облСЭС заявили, что с начала объявления эпидемии в Полтавской области заболело более 68 тыс. человек. В ближайшее время специалисты прогнозируют вторую волну эпидемии.