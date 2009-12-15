Тимошенко лично «запустит» круглосуточную воду во Львове

07:22, 15 декабря 2009
Общество
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Под самый Новый год

30 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приедет во Львов, чтобы лично «запустить» круглосуточное горячее и холодное водоснабжение в городе.

Юлия ТимошенкоОб этом премьер заявила в интервью Львовскому телевидению.

«Правительство предоставило значительные средства для обеспечения Львова круглосуточным водоснабжением – выделило 200 млн. грн. И я лично приеду 30 декабря во Львов, чтобы запустить круглосуточное водоснабжение и обеспечить наконец-то львовян горячей и холодной водой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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