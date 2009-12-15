Украина и Марокко подписали «дорожную карту»

Украина и Марокко подписали протокол первого заседания Украинско-марокканской Межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, который станет «дорожной картой» для построения взаимовыгодных двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, документ был подписан по итогам заседания Комиссии, прошедшей 7-8 декабря в Рабате (Марокко).

В протокол заседания вошли 24 раздела по всем перспективными направлениям двустороннего сотрудничества.

Также были подписаны три межправительственных соглашения: о морском торговом судоходстве, о сотрудничестве в сфере культуры, о сотрудничестве в отрасли водного хозяйства.

Достигнута также договоренность о подписании в ближайшее время еще порядка десяти двусторонних документов.

В ходе переговоров министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА с руководителями министерств и ведомств Марокко были достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве, в частности, в промышленности и сельском хозяйстве – об увеличение экспорта зерновых, о поставке в Марокко рыболовецких судов, удобрений, а также о закупке Украиной цитрусовых. Кроме того, обсуждался вопрос поставок в Марокко лекарств и вакцин украинского производства.

По результатам переговоров премьер-министр Марокко Абассом Ель ФАСИ выразил благодарность руководителю украинского экономического ведомства за предложение по подготовке высококвалифицированных сотрудников для производственных отраслей Марокко, а также научных сотрудников. При этом он отметил личную роль Б.ДАНИЛИШИНА в переговорах «как известного ученого мирового уровня в отрасли природопользования, охраны окружающей среды, реализации политики устойчивого развития».

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Марокко в Украине Абдельжалилем САУБРИ Б.ДАНИЛИШИН сообщил о результатах конструктивных переговоров и поблагодарил посла за содействие в проведении первого заседания комиссии.

В свою очередь, Абдельжалиль САУБРИ подчеркнул, что Б.ДАНИЛИШИН "войдет в историю Марокко, как министр экономики Украины, который первым провел заседание двусторонней комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества".

Стороны договорились в апреле 2010 года в г. Касабланка (Марокко) провести масштабный бизнес-форум при участии предпринимателей Украины и Марокко.