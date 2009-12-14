Стрельба возле киевской бани: погибший получил 8 пуль

Сегодня в Киеве на Набережно-Печерской дороге в результате нападения неизвестных с применением огнестрельного оружия один человек погиб на месте, другой получил ранение и госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, преступление было совершено в 11.45. Подробности в милиции пока не предоставляют.

Собеседник агентства сообщил, что погибший - Андрей ЗАЙЦЕВ, 1977 года рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство столичной милиции во главе Виталием ЯРЕМОЙ.

В то же время, как сообщил УНИАН один из руководителей столичного главка милиции, инцидент произошел, когда оба потерпевших выходили из бани и следовали к своему автомобилю. В это время к ним подошли двое неизвестных и открыли огонь.

По предварительным данным, нападающие вели стрельбу из короткоствольного оружия и из обреза ружья. В результате погибший получил 8 пуль, а его товарищ – ранение ног, вероятно, картечью.

Также собеседник агентства отметил, что ранее эти люди имели конфликт с законом.

Возбуждено уголовное дело.