Стрельба возле киевской бани: погибший получил 8 пуль
Ранее эти люди имели конфликт с законом
Сегодня в Киеве на Набережно-Печерской дороге в результате нападения неизвестных с применением огнестрельного оружия один человек погиб на месте, другой получил ранение и госпитализирован.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, преступление было совершено в 11.45. Подробности в милиции пока не предоставляют.
Собеседник агентства сообщил, что погибший - Андрей ЗАЙЦЕВ, 1977 года рождения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство столичной милиции во главе Виталием ЯРЕМОЙ.
В то же время, как сообщил УНИАН один из руководителей столичного главка милиции, инцидент произошел, когда оба потерпевших выходили из бани и следовали к своему автомобилю. В это время к ним подошли двое неизвестных и открыли огонь.
По предварительным данным, нападающие вели стрельбу из короткоствольного оружия и из обреза ружья. В результате погибший получил 8 пуль, а его товарищ – ранение ног, вероятно, картечью.
Также собеседник агентства отметил, что ранее эти люди имели конфликт с законом.
Возбуждено уголовное дело.