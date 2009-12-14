В Харькове неизвестные разгромили 12 трамваев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления СБУ в Харьковской области Андрея МУХАТАЕВА.

По его данным, в ночь с субботы на воскресенье группа неизвестных лиц проникла на территорию Салтовского депо, где разгромила 12 трамвайных вагонов.

А.МУХАТАЕВ отметил, что по непонятным причинам сотрудники частной структуры, которые охраняли депо, не помешали вандалам.

При этом он заявил, что депо нанесен большой ущерб.

Продолжается следствие.