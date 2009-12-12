Яценюк: государство должно возглавить модернизацию страны

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государство должно возглавить процесс модернизации экономики и помочь частному инвестору.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал на пресс-конференции в Николаеве.

Кандидат в Президенты отметил, что новую индустриализацию в стране необходимо начинать «со строительства - инфраструктура, дороги, железная дорога, порты, аэропорты». «Это то, что позволит, с одной стороны, обеспечить рабочими местами, а с другой - запустить маховик экономики - начиная от металла и заканчивая цементом», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, важнейшей задачей является решение энергетической проблемы, поскольку «без этого невозможно реализовать индустриализацию». Он отметил, что нужно, в частности, построить новые сети.

А.ЯЦЕНЮК считает, что власть должна помочь крупным государственным компаниям в процессе модернизации. Он отметил, что это касается тех компаний, которые остались в государственной собственности, в частности, «Южмаш», «Турбоатом» и «Электротяжмаш», то есть это те компании, которые должны иметь не только возможность работать, но и иметь заказ.

По его словам, также государство должно помочь частному инвестору. «Поэтому каждый, кто хочет развивать свое предприятие, каждый, кто хочет создавать рабочие места, платить налоги и нести социальную нагрузку, получит кредит от государства, налоговые привилегии, освобождение от НДС при ввозе высокотехнического оборудования, и, конечно же, рынки сбыта и доступ к государственным ресурсам», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что государственный заказ должен идти на украинские предприятия. По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня «покупает тепловозы не у «Лугансктепловоза», а в Корее под госгарантии, а Министерство внутренних дел покупает автомобили не украинского производства, а китайского».

При этом А.ЯЦЕНЮК спросил, как можно построить отечественную экономику, если «мы спонсируем зарубежную?».