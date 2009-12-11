Суд в Севастополе принудительно распустил радикальную организацию
По материалам СБУ
10 декабря по материалам СБУ решением Окружного административного суда города Севастополя путем принудительного роспуска была прекращена противоправная деятельность радикальной организации «Славяне».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, члены указанной организации распространяли агитационные материалы, направленные на разжигание межнациональной вражды.
Осуществленная по представлению СБУ специалистами Государственного комитета Украины по делам национальностей и религии и Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали экспертиза этой печатной продукции установила, что ее содержание имеет «радикально-провокационный характер и формирует ксенофобские настроения в обществе» и может «побуждать к унижению национального достоинства граждан».
С целью недопущения со стороны членов этой группировки разжигания национальной и религиозной вражды, совершения других противоправных действий, по инициативе СБУ Главным управлением юстиции Севастополя была проведена проверка, по результатам которой в октябре этого года руководителю радикальной структуры было вынесено официальное письменное предупреждение.
Тогда же на основании положений Закона Украины «Об объединении граждан» органами юстиции был направлен иск в суд с требованием о принудительном роспуске (ликвидации) этой организации.