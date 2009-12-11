Суд в Севастополе принудительно распустил радикальную организацию

10 декабря по материалам СБУ решением Окружного административного суда города Севастополя путем принудительного роспуска была прекращена противоправная деятельность радикальной организации «Славяне».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, члены указанной организации распространяли агитационные материалы, направленные на разжигание межнациональной вражды.

Осуществленная по представлению СБУ специалистами Государственного комитета Украины по делам национальностей и религии и Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали экспертиза этой печатной продукции установила, что ее содержание имеет «радикально-провокационный характер и формирует ксенофобские настроения в обществе» и может «побуждать к унижению национального достоинства граждан».

С целью недопущения со стороны членов этой группировки разжигания национальной и религиозной вражды, совершения других противоправных действий, по инициативе СБУ Главным управлением юстиции Севастополя была проведена проверка, по результатам которой в октябре этого года руководителю радикальной структуры было вынесено официальное письменное предупреждение.

Тогда же на основании положений Закона Украины «Об объединении граждан» органами юстиции был направлен иск в суд с требованием о принудительном роспуске (ликвидации) этой организации.