В ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погоды

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, только ночью в северных, а днем в восточных областях местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя (в Карпатах днем дождь с мокрым снегом).

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и местами в северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 4-9° тепла, в Прикарпатье и в южной части до 12° тепла, в Карпатах около 0°.

19-20 января в связи с влиянием активного циклона ожидается штормовой ветер 15-20 м/с, 19 января местами 25 м/с, в Крыму и Приазовье до 30 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

19 января - временами дожди, в западных и северных областях с переходом в мокрый снег, ночью в Карпатах сильные осадки, днем в Крыму сильные дожди (ночью в юго-восточной части без осадков). Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на юге до 11°; в Карпатах ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

20 января - небольшой снег, ночью в Крыму и Приазовье дождь и мокрый снег (днем в западных областях без существенных осадков). На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

21-22 января - временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя (21 января в южной половине страны, 22 января в западных, а днем и в северных областях без осадков).

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 21 января в восточных областях и на севере Левобережья до 6° мороза; днем 21 января 3-9° тепла, в южных и западных областях местами 10-12°, 22 января 1-7° тепла, в Крыму до 10°.

В Киеве и области в четверг облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

19-20 января ожидается ухудшение погоды. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, 19 января местами 25 м/с. 19 января временами дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла. 20 января небольшой снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

21-22 января - временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя (днем 22 января без осадков). Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 21 января 3-8° тепла, 22 января 1-6° тепла.