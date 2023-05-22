Мацевы, которые были вмонтированы в тротуарную плитку в Снятине (Ивано-Франковская область), перенесены на новое еврейское кладбище.

Об этом сегодня, 22 мая, сообщили JewishNews. О находке рассказал владелец территории: 300 еврейских надгробий оказались вмонтированными в тротуар.

Это настоящая историческая находка: мацевы с красивой резьбой и имеют историческую и культурную ценность. Лучше всего сохранились надписи на могильной плите, датируемой 1761 годом.

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Три недели назад вопрос о переносе надгробий был впервые вынесен в публичное поле. Большинство из них раздроблены, и при поднятии они аккуратно складывались на поддоны и в таком же виде размещались на еврейском кладбище.

Сегодня уже есть результат выполненных работ: 92 поддона с около 300 мацевами были перенесены на кладбище в течение 5 дней.

В дальнейшем планируется сделать лапидарий из этого камня на кладбище.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, сотни могильных плит были спасены. Владелец земли, где были найдены мацевы, по имени Сергей проявил сознательную позицию, а местные власти поспособствовали реализации этого проекта. Владельцу была компенсирована стоимость гравия на замену плитам из надгробий, еще 350м2 плитки будет куплено на этой неделе после окончания сбора средств.

Объединенная еврейская община Украины организовала сбор на реализацию проекта, в котором приняло участие много спонсоров. Работы выполнила еврейская община Ивано-Франковска.